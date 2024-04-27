Практика судов
  1. В Украине

На Буковине объявили подозрение руководителю предприятия, которое не выплатило 11 млн грн налогов

12:09, 27 апреля 2024
По данным прокуратуры, руководитель компании при строительстве и первой сдаче жилья уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.
На Буковине объявили подозрение руководителю предприятия, которое не выплатило 11 млн грн налогов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель черновицкого предприятия-застройщика объявил подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие не уплатило 11 миллионов налога за сданное жилье, сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, после сдачи в эксплуатацию новостройки в Черновцах, руководитель жилищно-строительного кооператива умышленно не зарегистрировался плательщиком налога на добавленную стоимость.

Установлено, что с февраля 2022 по март 2023 он передал владельцам более 125 квартир, а также часть нежилых помещений, общей стоимостью более 54 млн грн, не уплатив при этом почти 11 млн грн налогов.

На имущество подозреваемого наложен арест. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи Апелляционной палаты ВАКС рассмотрели дело в отсутствие адвокатов: открыто дисциплинарное дело

Адвокаты отметили, что во время воздушной тревоги они были в укрытии, а когда вернулись, оказалось, что коллегия судей уже рассмотрела апелляционную жалобу САП.

В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.

Давид Арахамия зарегистрировал законопроект о возобновлении прав третьих лиц в случае их нарушения при рассмотрении дел о применении санкций

В пояснениях Арахамия ссылается на решение ВАКС, указавшего, что законодательством не предусмотрено в рамках решения административного спора механизма восстановления нарушенного права собственности третьих лиц, и одним из таких механизмов могло бы быть введение возможности суда взимать 100% собственности украинского актива и при определенных условиях признавать право собственности за третьими лицами пропорционально их доле, принадлежащей им в иностранной юрисдикции.

Депутаты предлагают ввести новое основание для прекращения предоставления бесплатной юридической помощи

Проблема заключается в том, что в случае остановки уголовного производства в связи с призывом обвиняемого на военную службу адвокат не может подать акт и получить оплату за фактически оказанную им помощь.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Литвиненко
    Олександр Литвиненко
    секретар Ради національної безпеки і оборони України
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Тетяна Фетісова
    Тетяна Фетісова
    суддя Черкаського апеляційного суду