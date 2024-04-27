На Буковине объявили подозрение руководителю предприятия, которое не выплатило 11 млн грн налогов

По данным прокуратуры, руководитель компании при строительстве и первой сдаче жилья уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.

Руководитель черновицкого предприятия-застройщика объявил подозрение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие не уплатило 11 миллионов налога за сданное жилье, сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, после сдачи в эксплуатацию новостройки в Черновцах, руководитель жилищно-строительного кооператива умышленно не зарегистрировался плательщиком налога на добавленную стоимость.

Установлено, что с февраля 2022 по март 2023 он передал владельцам более 125 квартир, а также часть нежилых помещений, общей стоимостью более 54 млн грн, не уплатив при этом почти 11 млн грн налогов.

На имущество подозреваемого наложен арест. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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