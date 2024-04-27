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Що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною: поради, які можуть зберегти життя

13:05, 27 квітня 2024
Під час російських обстрілів по Україні нерідкі випадки, коли люди опиняються під завалами.
Що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною: поради, які можуть зберегти життя
Фото: ДСНС
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Спеціалісти Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ДСНС роз’яснили, що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Перш за все переконайтеся, що дитина не поранена, і допоможіть їй заспокоїтися. Наприклад, обійміть чи візьміть за руку. Також попросіть малечу дихати разом із вами глибоко й повільно», - йдеться у повідомленні.

Якщо немає води, експерти радять попросити дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе вона її жує й ковтає, бо це також допоможе заспокоїтися.

Якщо дитина перебуває під завалами сама

В такому випадку варто діяти наступним чином:

  • покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості;
  • запитайте про її самопочуття: чи їй не боляче, чи може вона поворушити руками й ногами тощо;
  • постійно підтримуйте з нею зв’язок: розповідайте різні історії та пригадуйте спільні радісні моменти;
  • запевніть, що допомога обов’язково прийде.

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