Що робити, якщо опинилися під завалами разом із дитиною: поради, які можуть зберегти життя

Спеціалісти Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ДСНС роз’яснили, що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
«Перш за все переконайтеся, що дитина не поранена, і допоможіть їй заспокоїтися. Наприклад, обійміть чи візьміть за руку. Також попросіть малечу дихати разом із вами глибоко й повільно», - йдеться у повідомленні.
Якщо немає води, експерти радять попросити дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе вона її жує й ковтає, бо це також допоможе заспокоїтися.
Якщо дитина перебуває під завалами сама
В такому випадку варто діяти наступним чином:
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