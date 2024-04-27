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Что делать, если оказались под завалами вместе с ребенком: советы, которые могут сохранить жизнь

13:05, 27 апреля 2024
В ходе российских обстрелов по Украине нередки случаи, когда люди оказываются под завалами.
Что делать, если оказались под завалами вместе с ребенком: советы, которые могут сохранить жизнь
Фото: ГСЧС
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Специалисты Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ГСЧС разъяснили, что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком. Об этом сообщает Минреинтеграции.

«Прежде всего убедитесь, что ребенок не ранен, и помогите ему успокоиться. К примеру, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малышей дышать вместе с вами глубоко и медленно», - говорится в сообщении.

Если нет воды, эксперты советуют попросить ребенка задерживать во рту слюну и делать движения, как будто она ее жует и проглатывает, потому что это также поможет успокоиться.

Если ребенок находится под завалами сам

В таком случае следует действовать следующим образом:

  • позовите ее, чтобы понять, в сознании ли она;
  • спросите о ее самочувствии: не больно ли ей, может ли она пошевелить руками и ногами и т.п.;
  • постоянно поддерживайте с ней связь: рассказывайте разные истории и вспоминайте общие радостные моменты;
  • убедитесь, что помощь обязательно придет.

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