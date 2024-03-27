У Києві через зіткнення з автівкою загорівся мопед, відео

Через зіткнення з автомобілем Audi загорівся мопед.

У Києві інспектори допомогли загасити палаючий мопед у Києві. Як зазначили у Патрульній поліції Києва, 26 березня надійшло повідомлення про ДТП з травмованими на Берестейському проспекті. Заявник розповів, що через зіткнення з автомобілем Audi загорівся мопед.

На місце події патрульні відвели учасників події на безпечну відстань, а постраждалого передали лікарям. Після чого, за допомогою вогнегасника, розпочали гасити пожежу.

Також на підмогу прибули й рятувальники, які остаточно приборкали загоряння.

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