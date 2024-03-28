Практика судів
  1. В Україні

Біля Севастополя впав російський винищувач: відео

18:19, 28 березня 2024
Місцеві ЗМІ повідомили про збиття російського літака над Севастополем.
Біля Севастополя впав російський винищувач: відео
Джерело фото: novynarnia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Криму повідомляють про збитий літак російського флоту над Севастополем. Про це повідомив глава окупованого Севастополя Михайло Развожаєв та росЗМІ.

За даними соцмереж та свідків, падіння літака сталося 28 березня близько 17:00 за київським часом. На відео, знятому місцевими жителями, можна побачити, як пілот вистрибнув з літака з парашутом.

Мешканці Севастополя також повідомляли про роботу сирен у місті у зв'язку з падінням літака. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, літак був збитий. Як пізніше виявилося, це можливо був російський винищувач Су-34 або Су-35.

Окупаційна влада Криму заявила, що пілота вдалося підібрати з моря за 200 метрів від берега Севастополя. За словами Михайла Развожаєва, пілот катапультувався, і його життю нічого не загрожує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня

На посаду нового голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів може бути декілька претендентів.

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Обмежено придатних до військової служби більше не буде: що означає таке законодавче рішення парламенту для військовозобов’язаних – дивіться у прямому ефірі 28 березня о 19-30.

Хто з іноземних експертів може увійти у новий склад Громадської ради міжнародних експертів: список

На шість посад членів Громадської ради міжнародних експертів є 12 претендентів.

Україна погодилася на запропоновані Єврокомісією обмеження щодо нашого аграрного експорту – Денис Шмигаль

Також під час зустрічі з Дональдом Туском Денис Шмигаль висловив вдячність польському Уряду й Сейму, який ухвалив заклик до Єврокомісії з проханням зупинити російський та білоруський аграрний експорт до ЄС.

Кабмін затвердив план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024-2027 роки

Також план передбачає доручення Мінюсту та Мінінфраструктури супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про місто Київ — столицю України».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді