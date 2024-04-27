В Карпатах помітили євразійську рись, яка прогулювалася біля кордону, відео

На кордоні в Карпатах гуляла євразійська рись.

В українських Карпатах прикордонники побачили євразійську рись, яка гуляла біля кордону.

"Пухнастий "умилянт" крокує своїм маршрутом поблизу кордону й не схвалює спроб його порушення", – жартівливо повідомила ДПСУ, додавши відео.

Євразійська рись є найбільшою кішкою в Європі. В Україні рись зустрічається досить рідко: в Карпатах та на Поліссі, у тому числі, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У Карпатах ссавець проживає на висоті вище однієї тисячі метрів над рівнем моря.

За останніми даними міжнародної неурядової організації WWF-Україна, що займається збереженнями природи, дослідженням та відновленням природного середовища, в Україні налічується 563 рисі, більшість з яких трапляються в Карпатах.

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