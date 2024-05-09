Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

Валерій Залужний став Послом України у Великій Британії.

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Як відомо, Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав Указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.

9 травня Глава держави призначив Залужного Послом у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Відповідний Указ з'явився на сайті Президента.

«Призначити ЗАЛУЖНОГО Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», - зазначено в Указі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці квітня повідомляв, що впродовж найближчих кількох тижнів Залужний має розпочати роботу на посаді Посла.

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