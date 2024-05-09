Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Послом Украины в Великобритании

Валерий Залужный стал Послом Украины в Великобритании.

Фото: espreso.tv

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В четверг, 9 мая, Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Документ появился на сайте Главы государства.

«Назначить ЗАЛУЖНОГО Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - отмечается в Указе.

Напомним, 8 мая Зеленский 8 мая подписал Указ об увольнении Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Ранее Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в конце апреля сообщал, что в ближайшие несколько недель Залужный должен начать работу в должности Посла.

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