Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Сергія Головатого

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах в.о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 2 січня 2024 року про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 статті 188-46 КУпАП, та застосування штрафу 1700 грн на підставі складеного НАЗК протоколу про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє КСУ.
Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Голосіївський районний суд міста Києва 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф 1700 грн.
Як випливає з рішення суду і повідомлення НАЗК, Сергій Головатий не виконав припис НАЗК від 12 жовтня 2023 року, а саме – не надав від КСУ інформації та копій документів, що вимагались у запиті НАЗК.
Як зазначає КСУ, до Конституційного Суду України 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.
КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.
12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис Сергію Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.
8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Сергія Головатого за невиконання своїх буцім-то «законних» вимог.
За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд міста Києва від 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
КСУ зазначає, що Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року визнав незаконним припис НАЗК та скасував постанову суду першої інстанції з огляду на таке:
Як вказує КСУ, апеляційний суд зазначив, що відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП НАЗК не мало права розпочати провадження у справі про адміністративне правопорушення, а розпочате – підлягало закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.
Установлені під час апеляційного розгляду обставини свідчать про відсутність у матеріалах справи доказів винуватості в.о. Голови КСУ Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення, визначеного ч. 1 статті 188-46 КУпАП, а відповідно – і складу адміністративного правопорушення.
Київський апеляційний суд своєю постановою подану в інтересах Сергія Головатого апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції скасував та закрив провадження у справі через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення.
Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Сергій Головатий, коментуючи рішення, зазначив, що в цій справі мав місце політичний тиск на суддю і КСУ загалом, тобто втручання органу виконавчої влади в конституційне судочинство.
Нагадаємо, у січні 2024 року НАЗК повідомило, що склало ще один протокол на Сергія Головатого і його навіть можуть «звільнити з посади». Дії очільника КСУ кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Нагадаємо, що Сергію Головатому 29 травня 2024 року виповниться 70 років, що є граничним віком для перебування на посаді судді КСУ.
Автор: Наталя Мамченко
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