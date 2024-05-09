Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Сергія Головатого

У вересні 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження, а після відмови внесло припис Сергію Головатому і склало протокол.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах в.о. голови Конституційного Суду України Сергія Головатого на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 2 січня 2024 року про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 статті 188-46 КУпАП, та застосування штрафу 1700 грн на підставі складеного НАЗК протоколу про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє КСУ.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Голосіївський районний суд міста Києва 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф 1700 грн.

Як випливає з рішення суду і повідомлення НАЗК, Сергій Головатий не виконав припис НАЗК від 12 жовтня 2023 року, а саме – не надав від КСУ інформації та копій документів, що вимагались у запиті НАЗК.

Як зазначає КСУ, до Конституційного Суду України 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.

КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.

12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис Сергію Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.

8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Сергія Головатого за невиконання своїх буцім-то «законних» вимог.

За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд міста Києва від 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

КСУ зазначає, що Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року визнав незаконним припис НАЗК та скасував постанову суду першої інстанції з огляду на таке:

Голосіївський районний суд не перевірив законність припису НАЗК;

установлений 9 червня 2016 року Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК з питань запобігання корупції скасовано 6 грудня 2019 року наказом НАЗК;

станом на час унесення припису від 12 жовтня 2023 року та складення протоколу від 8 листопада 2023 року стосовно в.о. Голови КСУ Сергія Головатого нормативного врегулювання порядку оформлення уповноваженими особами НАЗК приписів про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» не було;

нормативного врегулювання порядку оформлення уповноваженими особами НАЗК приписів про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» не було; 21 листопада 2023 року КСУ оскаржив припис НАЗК до Київського окружного адміністративного суду. Проте відомостей щодо будь-яких процесуальних дій адміністративного суду в межах цієї справи дотепер немає;

витребовувані в приписі НАЗК документи та інформація безпосередньо стосувалися конституційного провадження у справі № 2-1/2023 (125/23) за конституційним зверненням

апеляційний суд указав, що НАЗК витребовував інформацію та документи, які безпосередньо стосуються конституційного провадження, тоді як витребовування таких матеріалів заборонено законом.

Як вказує КСУ, апеляційний суд зазначив, що відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП НАЗК не мало права розпочати провадження у справі про адміністративне правопорушення, а розпочате – підлягало закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Установлені під час апеляційного розгляду обставини свідчать про відсутність у матеріалах справи доказів винуватості в.о. Голови КСУ Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення, визначеного ч. 1 статті 188-46 КУпАП, а відповідно – і складу адміністративного правопорушення.

Київський апеляційний суд своєю постановою подану в інтересах Сергія Головатого апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції скасував та закрив провадження у справі через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Сергій Головатий, коментуючи рішення, зазначив, що в цій справі мав місце політичний тиск на суддю і КСУ загалом, тобто втручання органу виконавчої влади в конституційне судочинство.

Нагадаємо, у січні 2024 року НАЗК повідомило, що склало ще один протокол на Сергія Головатого і його навіть можуть «звільнити з посади». Дії очільника КСУ кваліфіковано за ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що Сергію Головатому 29 травня 2024 року виповниться 70 років, що є граничним віком для перебування на посаді судді КСУ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.