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Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении руководителя КСУ Сергея Головатого

14:25, 9 мая 2024
В сентябре 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства, а после отказа внесло предписание Сергею Головатому и составило протокол.
Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении руководителя КСУ Сергея Головатого
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Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого на решение Голосеевского районного суда города Киева от 2 января 2024 года о признании его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 статьи 188-46 КУоАП, и применения штрафа 1700 грн на основании составленного НАПК протокола об административном правонарушении. Об этом сообщает КСУ.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Голосеевский районный суд города Киева 2 января 2024 признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения и обязал его заплатить штраф 1700 грн.

Как следует из решения суда и сообщения НАПК, Сергей Головатый не выполнил предписание НАПК от 12 октября 2023 года, а именно – не предоставил от КСУ информации и копий документов, требовавшихся в запросе НАПК.

Как отмечает КСУ, в Конституционный Суд Украины 14 сентября 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства.

КСУ предоставил НАПК запрашиваемую информацию и часть документов, отказав в остальных из-за отсутствия законных оснований их предоставления.

12 октября 2023 года НАПК внесло предписание Сергею Головатому, в дальнейшем требуя предоставить копии всех документов.

8 ноября 2023 года НАПК составило протокол по Сергею Головатому за невыполнение своих якобы «законных» требований.

По результатам рассмотрения протокола НАПК Голосеевский районный суд города Киева от 2 января 2024 признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения.

КСУ отмечает, что Киевский апелляционный суд 1 мая 2024 признал незаконным предписание НАПК и отменил постановление суда первой инстанции ввиду следующего:

  • Голосеевский районный суд не проверил законность предписания НАПК;
  • установленный 9 июня 2016 года Порядок оформления протоколов об административных правонарушениях и внесении предписаний НАПК по предотвращению коррупции отменен 6 декабря 2019 приказом НАПК;
  • по состоянию на время внесения предписания от 12 октября 2023 г. и составления протокола от 8 ноября 2023 г. в отношении и. о. Председателя КСУ Сергея Головатого нормативного урегулирования порядка оформления уполномоченными лицами НАПК предписаний о нарушении требований Закона «О предотвращении коррупции» не было;
  • 21 ноября 2023 года КСУ обжаловал предписание НАПК в Киевский окружной административный суд. Однако сведений о каких-либо процессуальных действиях административного суда в рамках этого дела до сих пор нет;
  • истребуемые в предписании НАПК документы и информация непосредственно касались конституционного производства по делу № 2-1/2023 (125/23) за конституционным обращением 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения о конституционности Соглашения между Украиной и рф по вопросам пребывания Черноморского флота рф Украины от 21 апреля 2010 года, судья-докладчик по этому делу – Сергей Головатый;
  • апелляционный суд указал, что НАПК истребовал информацию и документы, непосредственно касающиеся конституционного производства, в то время как истребование таких материалов запрещено законом.

Как указывает КСУ, апелляционный суд отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 247 КУоАП НАПК не имел права начать производство по делу об административном правонарушении, а начатое – подлежало закрытию из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

Установленные во время апелляционного рассмотрения обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в дела доказательств виновности и.о. Председателя КСУ Сергея Головатого в совершении административного правонарушения, определенного ч. 1 статьи 188-46 КУоАП, а соответственно и состава административного правонарушения.

Киевский апелляционный суд своим постановлением поданную в интересах Сергея Головатого апелляционную жалобу удовлетворил, постановление суда первой инстанции отменил и закрыл производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Сергей Головатый, комментируя решение, отметил, что по этому делу имело место политическое давление на судью и КСУ в целом, то есть вмешательство органа исполнительной власти в конституционное судопроизводство.

Напомним, в январе 2024 года НАПК сообщило, что составило еще один протокол на Сергея Головатого и его даже могут «уволить с должности». Действия главы КСУ квалифицированы по ч. ч. 1, 2 ст.172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, что Сергею Головатому 29 мая 2024 г. исполнится 70 лет, что является предельным возрастом для пребывания в должности судьи КСУ.

Автор: Наталья Мамченко

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Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении руководителя КСУ Сергея Головатого

В сентябре 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства, а после отказа внесло предписание Сергею Головатому и составило протокол.

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