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У Карпатах рись патрулює кордон – відео

23:59, 28 квітня 2024
Рись у Карпатах «патрулює» прикордонну територію.
У Карпатах рись патрулює кордон – відео
Джерело фото: freepik.com
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В Карпатах прикордонники помітили рись, що прогулювалася вздовж кордону. Про «патрулювання» твариною прикордонної території повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Пухнастий "умилянт" крокує своїм маршрутом поблизу кордону й не схвалює спроб його порушення», – зазначили прикордонники.

Раніше «Судово-юридична газета» уже писала, що на Франківщині врятували чоловіка, який 6 днів блукав Карпатами та натрапив на рись. П’ять ночей чоловік спав просто неба, неодноразово чув диких звірів, а в один із днів натрапив на рись.

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