росія обстріляла офіс Уповноваженого з прав людини в Одесі: фото

Внаслідок російських атак на Одесу пошкоджено Представництво Уповноваженого ВР України з прав людини.

Джерело фото: Telegram / Дмитро Лубінець

Представництво Уповноваженого з прав людини в Одесі стало наступною жертвою обстрілу з боку російської окупаційної армії, який стався ввечері 30 квітня. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Унаслідок російських атак на місто Одеса зазнало пошкоджень представництво Уповноваженого ВР України з прав людини. На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ані заявників, тож ніхто не отримав травм», - зазначив він.

Лубінець додав, що для відновлення роботи прийому відвідувачів буде потрібен час, проте вже проводяться роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

«Це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні. Російська агресія продовжує воювати із цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі з цинічним ворогом», - підкреслив він.

Джерело фото: Telegram / Дмитро Лубінець

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