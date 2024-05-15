Практика судів
  1. В Україні

Гетманцев повідомив, що в Україні стабільно зростає кількість зареєстрованих ФОП і назвав причину

19:31, 15 травня 2024
Данило Гетманцев також пояснив, чому в країні скорочуються ФОП.
Гетманцев повідомив, що в Україні стабільно зростає кількість зареєстрованих ФОП і назвав причину
Фото: finclub.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Данило Гетманцев повідомив, що з початку року в Україні зросла кількість зареєстрованих ФОП.

За його словами, станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП з початку року стабільно зростає, і становить 2031,3 тис ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб. 

Гетманцев зазначив, що з січня по квітень 2024  року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб.

«Фактично показник  росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили  свій  бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб. Дані свідчать, що найбільша кількість припинених ФОП якраз  в  тих  регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців», - заявив він.

Також він додав, що скорочення ФОП «пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством».

«Так само як і збільшення ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва», - резюмував Данило Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 – що вирішив Верховний Суд

Наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність – Верховний Суд.

Нові кандидати на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів: Михайло Смокович та Андрій Овсієнко

На дві посади суддів Конституційного Суду претендують голова Касаційного адмінсуду, екс-голова Ради правосуддя та ще 14 кандидатів.

Верховний Суд пояснив, чи потрібна ухвала слідчого судді для використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному провадженні

Чи є допустимим доказом протокол за результатом НСРД, якщо прокурор не надав ухвалу слідчого судді, яка б дозволяла використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у первинному провадженні – позиція ВС.

Заборона перебування в залі судових засідань не поширюється на потерпілого – Верховний Суд

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував.

ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду