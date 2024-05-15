Гетманцев повідомив, що в Україні стабільно зростає кількість зареєстрованих ФОП і назвав причину

Данило Гетманцев також пояснив, чому в країні скорочуються ФОП.

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Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Данило Гетманцев повідомив, що з початку року в Україні зросла кількість зареєстрованих ФОП.

За його словами, станом на 1 травня 2024 року кількість зареєстрованих ФОП з початку року стабільно зростає, і становить 2031,3 тис ФОП, що більше в порівнянні з початком року на 38,1 тисяч осіб.

Гетманцев зазначив, що з січня по квітень 2024 року кількість новостворених ФОП становить 100,1 тисяч осіб, при цьому середньомісячний показник зареєстрованих нових підприємців за 4 місяці поточного року складає понад 25 тис осіб.

«Фактично показник росту новостворених ФОП переважає над тими, що закрили свій бізнес в 2024 році на 42,5 тисяч осіб. Дані свідчать, що найбільша кількість припинених ФОП якраз в тих регіонах, де більше відкритих новостворених підприємців», - заявив він.

Також він додав, що скорочення ФОП «пояснюється імміграцією, релокацією, вичерпанням лімітів, а вже потім банкруством».

«Так само як і збільшення ФОП пояснюється введенням РРО, податковою оптимізацією, ухиленням від військового обліку, а вже потім нестримним духом нового підприємництва», - резюмував Данило Гетманцев.

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