Гетманцев сообщил, что в Украине стабильно растет количество зарегистрированных ФЛП и назвал причину

Даниил Гетманцев также объяснил, почему в стране сокращаются ФЛП.

Фото: finclub.net

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Даниил Гетманцев сообщил, что с начала года в Украине выросло количество зарегистрированных ФЛП.

По его словам, по состоянию на 1 мая 2024 года количество зарегистрированных ФЛП с начала года стабильно растет, и составляет 2031,3 тыс ФЛП, что больше по сравнению с началом года на 38,1 тысячи человек.

Гетманцев отметил, что с января по апрель 2024 года количество новосозданных ФЛП составляет 100,1 тысяч человек, при этом среднемесячный показатель зарегистрированных новых предпринимателей за 4 месяца текущего года составляет более 25 тыс человек.

«Фактически показатель роста вновь ФЛП преобладает над тем, что закрыли свой бизнес в 2024 году на 42,5 тысяч человек. Данные свидетельствуют, что наибольшее количество прекращенных ФЛП как раз в тех регионах, где больше открытых новосозданных предпринимателей», - заявил он.

Также он добавил, что сокращение ФЛП «объясняется иммиграцией, релокацией, истощением лимитов, а уже потом банкротством».

«Так же как увеличение ФЛП объясняется введением РРО, налоговой оптимизацией, уклонением от военного учета, а уже потом безудержным духом нового предпринимательства», - резюмировал Даниил Гетманцев.

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