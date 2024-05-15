Заборона перебування в залі судових засідань не поширюється на потерпілого – Верховний Суд

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував.

Заборона перебування в залі судових засідань установлена лише щодо свідків, яких суд ще не допитував, і не поширюється на потерпілого з огляду на приписи ч. 2 ст. 353 КПК. Про це зазначила у своїй постанові від 6 березня 2024 року колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі № 760/205/21.

Так, місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 15–ч. 1 ст. 115 КК. Апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду.

У касаційній скарзі засуджений указував що, під час допиту свідка в залі судового засідання перебував і потерпілий, якого суд ще не допитував, що, на його переконання, надавало потерпілому можливість коригувати свої показання стосовно встановлення достовірності обставин події, яка була предметом судового розгляду.

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Так, ККС погодився з висновками суду апеляційної інстанції про те, що приписи КПК не містять заборони перебування потерпілого та свідка одночасно в залі судових засідань.

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував, однак указане обмеження не поширюється на потерпілого, з огляду на приписи ч. 2 ст. 353 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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