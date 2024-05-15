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ЗМІ повідомили про переговори Кемерона і Трампа щодо України: Сунаку довелося виправдовуватися

13:17, 15 травня 2024
Сунак запевнив у підтримці України після зливу у ЗМІ інформації про розмову глава МЗС Великої Британії та експрезидента США.
ЗМІ повідомили про переговори Кемерона і Трампа щодо України: Сунаку довелося виправдовуватися
Джерело фото: Daniel Lealcharly Triballeau/AFP via Getty Images
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Уряд Великої Британії наполіг, що його позиція стосовно підтримки України у питані загарбницької  війни росії не зазнала змін після публікації інформації в ЗМІ про діалог голови британського МЗС Девіда Кемерона з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише «Politico».

У квітні Кемерон зустрівся з Трампом, щоб спробувати його переконати схвалити збільшення військової допомоги Україні. Також вони обговорили мирну угоду щодо України.

Як писав «The Times» із посиланням на «високопоставлене джерело», голова МЗС Британії розповів Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть тому «найкращі можливі умови» для укладання угоди між сторонами.

«Які найкращі умови, за яких ви, як президент, зможете укласти угоду в січні? Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну», – цитує Кемерона «The Times».

Британський прем'єр Ріші Сунак на прохання прокоментувати матеріал, опублікований у ЗМІ, заявив, що не бачив статті, про яку йдеться, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що «путін повинен зазнати поразки».

«Інвестиції в безпеку України – це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо путін досягне успіху, то вони будуть наступними – з усіма наслідками, які це принесе», – додав Сунак.

Зазначимо, що британський уряд раніше стверджував, що мирна угода є справою України, і сам Кемерон публічно заявляв, що «мир приходить через силу, а не через умиротворення та слабкість».

Зазначимо, що на початку травня очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон приїхав у Київ. Під час візиту до України було розпочато переговори щодо 100-річного партнерства.

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