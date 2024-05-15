СМИ сообщили о переговорах Кэмерона и Трампа по Украине: Сунаку пришлось оправдываться

Сунак заверил в поддержке Украины после слива в СМИ информацию о разговоре глава МИД Великобритании и экс-президента США.

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Правительство Великобритании настояло на том, что его позиция относительно поддержки Украины в вопросе захватнической войны россии не претерпела изменений после публикации информации в СМИ о диалоге главы британского МИД Дэвида Кэмерона с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет «Politico».

В апреле Кэмерон встретился с Трампом, чтобы попытаться убедить его одобрить увеличение военной помощи Украине. Также они обсудили мирное соглашение по Украине.

Как писал «The Times» со ссылкой на высокопоставленный источник, глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому «лучшие возможные условия» для заключения соглашения между сторонами.

«Какие лучшие условия, при которых вы, как президент, сможете заключить соглашение в январе? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену», – цитирует Кемерона «The Times».

Британский премьер Риши Сунак по просьбе прокомментировать материал, опубликованный в СМИ, заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что «путин должен потерпеть поражение».

«Инвестиции в безопасность Украины – это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если путин добьются успеха, то они будут следующими – со всеми последствиями, которые это принесет», – добавил Сунак.

Отметим, что британское правительство ранее утверждало, что мирное соглашение является делом Украины, и сам Кэмерон публично заявлял, что «мир приходит через силу, а не через умиротворение и слабость».

Отметим, что в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приехал в Киев. Во время визита в Украину были начаты переговоры относительно 100-летнего партнерства.

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