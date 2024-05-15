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Владимир Зеленский перенес международные мероприятия, запланированные на ближайшие дни, из-за ситуации на фронте

13:03, 15 мая 2024
Главными темами стали ситуация в Харьковской области и обеспечение Сил обороны.
Владимир Зеленский перенес международные мероприятия, запланированные на ближайшие дни, из-за ситуации на фронте
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия, запланированные на ближайшие дни. Это подтвердил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

Комментарий обнародован на фоне сообщений в СМИ об отмене визита Президента в Испанию и Португалию в связи с ситуацией на поле боя.

«Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание», – отметил Никифоров.

Он указал, что Президент провел ежедневный селектор, прежде всего относительно ситуации на Харьковщине и обеспечения Сил обороны Украины.

В частности, глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

«На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, принимающий все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все вероятные шаги противника», – рассказал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации на фронте.

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