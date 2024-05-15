Эвакуация жителей из Харькова не планируется, — Терехов

Напротив, в город приезжают люди из тех населенных пунктов, где идут активные боевые действия.

Эвакуация населения или отдельных групп жителей из Харькова не планируется, наоборот, в город приезжают люди из тех населенных пунктов, где идут активные боевые действия. Об этом заявил глава Харькова Игорь Терехов в среду, 15 мая.

«Враг использует технику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. Но в данный момент не идет речь об эвакуации из города Харькова. Напротив, сегодня мы принимаем в Харьков – приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия», - подчеркнул глава города.

Терехов заверил, что у города достаточно и теплой одежды и других вещей, которые нужны эвакуированным, но есть проблема с электроснабжением.

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