Евакуація мешканців з Харкова не планується, —Терехов

Навпаки, до міста приїжджають люди з тих населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

Евакуація населення чи окремих груп мешканців з Харкова не планується, навпаки наразі до міста приїжджають люди з тих населених пунктів, де ідуть активні бойові дії. Про це заявив голова Харкова Ігор Терехов у середу, 15 травня.

«Ворог використовує техніку залякування людей, щоб люди виїжджали з міста. Але наразі не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Навпаки сьогодні ми приймаємо до Харкова − приїжджають люди з районів, де зараз ідуть активні бойові дії», - наголосив голова міста.

Терехов запевнив, що у міста достатньо і теплого одягу і інших речей, які потрібні евакуйованим, але є проблема з електропостачанням.

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