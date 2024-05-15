Володимир Зеленський переніс міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, через ситуацію на фронті

Головними темами стали ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони.

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Президент України Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні. Це підтвердив прессекретар Глави держави Сергій Нікіфоров.

Коментар оприлюднено на тлі повідомлень у ЗМІ щодо скасування візиту Президента до Іспанії і Португалії у зв'язку з ситуацією на полі бою.

«Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння», — зазначив Нікіфоров.

Він вказав, Президент провів щоденний селектор, передусім щодо ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

Зокрема, Глава держави заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки - ГУР та СЗР - бачать усі ймовірні кроки противника», - розповів Нікіфоров.

Прессекретар додав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський регулярно доповідає Президенту про ситуацію на фронті.

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