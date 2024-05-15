Запрет пребывания в зале судебных заседаний не распространяется на потерпевшего – Верховный Суд

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал.

Запрет пребывания в зале судебных заседаний установлен только в отношении свидетелей, которых суд еще не допрашивал, и не распространяется на потерпевшего с учетом предписаний ч. 2 ст. 353 УПК. Об этом отметила в своем постановлении от 6 марта 2024 коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 760/205/21.

Так, местный суд признал виновным и осудил его по ч. 2 ст. 15–ч. 1 ст. 115 УК. Апелляционный суд оставил в силе приговор местного суда.

В кассационной жалобе осужденный указывал, что во время допроса свидетеля в зале судебного заседания находился и потерпевший, которого суд еще не допрашивал, что, по его убеждению, давало потерпевшему возможность корректировать свои показания относительно установления достоверности обстоятельств события, которое было предметом судебного разбирательства.

Кассационный уголовный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций. Так, КУС согласился с выводами суда апелляционной инстанции о том, что предписания УПК не содержат запрета на пребывание потерпевшего и свидетеля одновременно в зале судебных заседаний.

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал, однако указанное ограничение не распространяется на потерпевшего, учитывая предписания ч. 2 ст. 353 УПК.

Автор: Наталья Мамченко

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