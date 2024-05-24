В Україні від мобілізації заброньовано 700 тисяч людей, — Михайло Федоров

Компанії, які подаються на бронювання, отримали статус критично важливих для економіки.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній.

Він зазначив, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.

Федоров розповів, що компанії, які подаються на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року

відсутність заборгованості з ЄСВ

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики

статус резидента Дія.City

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оновлена стаття 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка набула чинності 18 травня в рамках вступу в силу закону про посилення мобілізації передбачає новелу.

Так, не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.