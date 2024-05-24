В Украине от мобилизации забронировано 700 тысяч человек, — Михаил Федоров

Компании, которые подаются на бронирование, получили статус критически важных для экономики.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из ИТ-компаний.

Он отметил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, из них забронировано только 1,5%.

Федоров рассказал, что компании, что подаются на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:

средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года

отсутствие задолженности по ЕСВ

более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей

более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов

статус резидента Дії.

важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий

Напомним, Министерство по стратегическим отраслям промышленности расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленная статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая вступила в силу 18 мая в рамках вступления в силу закона об усилении мобилизации, предусматривает новеллу.

Так, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

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