Практика судов
  1. В Украине

В Украине от мобилизации забронировано 700 тысяч человек, — Михаил Федоров

14:27, 24 мая 2024
Компании, которые подаются на бронирование, получили статус критически важных для экономики.
В Украине от мобилизации забронировано 700 тысяч человек, — Михаил Федоров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из ИТ-компаний.

Он отметил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, из них забронировано только 1,5%.

Федоров рассказал, что компании, что подаются на бронирование, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:

средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года

отсутствие задолженности по ЕСВ

более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей

более 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и займов

статус резидента Дії.

важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий

Напомним, Министерство по стратегическим отраслям промышленности расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обновленная статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая вступила в силу 18 мая в рамках вступления в силу закона об усилении мобилизации, предусматривает новеллу.

Так, не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам-экспертам, анализирующим нормативные акты в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента

Экспертов-аналитиков в Кабмине, парламенте и ОП выделили отдельно, и определили для них порядок предоставления документов.

Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательствах банков раскрывать банковскую тайну в случае запроса АРМА или Минюста.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді