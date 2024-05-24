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Что войдет в новый пакет помощи Украине от Германии: список

19:18, 24 мая 2024
Новый пакет включает танки, пулеметы и другое вооружение.
Что войдет в новый пакет помощи Украине от Германии: список
Источник фото: bundesregierung.de
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Германия продолжает свою поддержку Украины в сфере безопасности, передав новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. Согласно обновленному списку на сайте немецкого правительства, по состоянию на 22 мая, этот пакет включает в себя разнообразное вооружение и военную технику.

Совместно с Данией, Германия передает еще 10 танков Leopard 1 A5, что составляет часть большой партии из 40 таких танков. Кроме того, в составе помощи также есть:

  • 20 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs (в общем количестве 158);
  • 8,5 тысячи снарядов калибра 155 мм от Бундесвера и запасов промышленности (всего 90 000);
  • 20 разведывательных дронов Vector с запчастями (в общем количестве 232);
  • 34 разведывательных беспилотника RQ-35 Heidrun (в общем количестве 249);
  • мостоукладочный танк Beaver с запчастями (в общем количестве 19);
  • бронированная инженерная машина Dachs (в общем количестве 9);
  • бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 (в общем количестве 17);
  • 4 бронированные инженерные машины Wisent 1 (в общем количестве 38);
  • 2 минных плуга.

Этот пакет помощи стал частью общего усилия Европы в поддержке Украины в условиях обострения ситуации с безопасностью в регионе. Напомним, что сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро (2023 год) и примерно 1,6 миллиарда евро (2022 год). Дополнительные около 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025-2028 годах.

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