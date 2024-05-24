Что войдет в новый пакет помощи Украине от Германии: список

Германия продолжает свою поддержку Украины в сфере безопасности, передав новый пакет военной помощи для Сил обороны Украины. Согласно обновленному списку на сайте немецкого правительства, по состоянию на 22 мая, этот пакет включает в себя разнообразное вооружение и военную технику.
Совместно с Данией, Германия передает еще 10 танков Leopard 1 A5, что составляет часть большой партии из 40 таких танков. Кроме того, в составе помощи также есть:
Этот пакет помощи стал частью общего усилия Европы в поддержке Украины в условиях обострения ситуации с безопасностью в регионе. Напомним, что сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро (2023 год) и примерно 1,6 миллиарда евро (2022 год). Дополнительные около 2,9 миллиарда евро были выделены в первые два года войны на поставки, которые поступят только в 2025-2028 годах.
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