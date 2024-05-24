Що ввійде до нового пакету допомоги Україні від Німеччини: список

Новий пакет включає танки, кулемети та інше озброєння.

Джерело фото: bundesregierung.de

Німеччина продовжує свою підтримку України у сфері безпеки, передавши новий пакет військової допомоги для Сил оборони України. Згідно з оновленим списком на сайті німецького уряду, станом на 22 травня, цей пакет включає в себе різноманітне озброєння та військову техніку.

Спільно з Данією, Німеччина передає ще 10 танків Leopard 1 A5, що становить частину великої партії з 40 таких танків. Крім того, у складі допомоги також є:

20 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder і Dachs (у загальній кількості 158);

8,5 тисячі снарядів калібру 155 мм від Бундесверу та запасів промисловості (загалом 90 000);

20 розвідувальних дронів Vector із запчастинами (у загальній кількості 232);

34 розвідувальних безпілотники RQ-35 Heidrun (у загальній кількості 249);

мостоукладальний танк Beaver із запчастинами (у загальній кількості 19);

броньована інженерна машина Dachs (у загальній кількості 9);

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 (у загальній кількості 17);

4 броньовані інженерні машини Wisent 1 (у загальній кількості 38);

2 мінні плуги.

Цей пакет допомоги став частиною загального зусилля Європи у підтримці України в умовах загострення безпекової ситуації в регіоні. Нагадаємо, що наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік). Додаткові близько 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.

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