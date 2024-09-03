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На Київщині чоловік знайшов на своєму подвір’ї російську міну, фото

21:16, 3 вересня 2024
Небезпечний боєприпас залишився після перебування окупантів на частині Київщини.
На Київщині чоловік знайшов на своєму подвір’ї російську міну, фото
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На Київщині чоловік виявив на своєму подвір’ї протитанкову міну, яку залишили окупанти. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Так, сапери ліквідували боєприпас, знайдений на подвір'ї одного з приватних домогосподарств у Поліській громаді Вишгородського району.

ДСНС розповідає, що господар звернувся за допомогою після виявлення підозрілого предмета, який, за його словами, залишився після перебування військових окупаційних сил на цій території.

Сапери обстежили ділянку та вилучили протитанкову протигусеничну міну ТМ-62П. Боєприпас було транспортовано на спеціальний полігон, де він буде знищений. На щастя, інших вибухонебезпечних предметів не виявлено, і територія знову стала безпечною.

«Звертаємося до кожного з вас: будьте обережними та пильними, навіть на звичній для вас території, помічайте зміни.

Якщо ви натрапили на підозрілі предмети на своїй території або в інших місцях, негайно звертайтеся до компетентних служб. Пам’ятайте, ваша безпека – у ваших руках, але фахівці завжди готові прийти на допомогу», — нагадали рятувальники.

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