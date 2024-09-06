Йдеться про Андрія Сибігу, Наталію Калмикову, Матвія Бідного та Світлану Гринчук.

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Кабмін звільнив заступників міністрів, які тепер призначені на нові посади очільників міністерств.

Зокрема, звільнено:

- Сибігу Андрія Івановича з посади першого заступника міністра закордонних справ України. Він очолив МЗС.

- Бідного Матвія Вікторовича з посади заступника міністра молоді та спорту України — він також став міністром.

- Гринчук Світлану Василівну з посади заступника міністра енергетики України. Світлана Гринчук стала очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

- Калмикову Наталію Фернандівну з посади заступника міністра оборони України. Її призначили на посаду міністра у справах ветеранів.

Такод звільнено Даниленко Світлану Василівну з посади заступника міністра освіти і науки України.

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