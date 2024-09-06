Опубліковано закон про декриміналізацію дезертирства

Документ декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше.

Фото: telegraf.com.ua

У п’ятницю, 6 вересня, в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України – газета Голос України було опубліковано Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану» 3902-IX.

Цей акт декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада 20 серпня прийняла закон, за яким військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи самовільне залишення місця служби (СЗЧ) отримають можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу (законопроект 11322).

Детальніше про новий закон можна прочитати у нашому матеріалі.

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