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Опубліковано закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

14:36, 6 вересня 2024
Закон повертає заборону мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.
Опубліковано закон про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат
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6 вересня опубліковано закон 3916-IX  про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект 11391).

Закон надає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти, захищаючи Україну.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет Міністрів України в 10-денний строк з дня набрання чинності цим законом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», справа у тому, що в попередній редакції ст. 23 Закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені.

У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Втім, врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Новим законом внесені зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Автор: Наталя Мамченко

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