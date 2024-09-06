Опубликован закон о декриминализации дезертирства

Документ декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые.

Фото: telegraf.com.ua

В пятницу, 6 сентября, в официальном печатном издании Верховной Рады Украины – газета Голос Украины был опубликован Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождение военной службы во время действия военного положения» 3902-IX.

Этот акт декриминализирует дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада 20 августа приняла закон, согласно которому военнослужащие, совершившие дезертирство или самовольное покидание места службы (СЗЧ) получат возможность не сесть в тюрьму в случае добровольного возвращения на службу (законопроект 11322).

Детальнее о новом законе можно прочитать в нашем метериале.

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