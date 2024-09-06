Речь идет об Андрее Сибиге, Наталье Калмыковой, Матвее Бидном и Светлане Гринчук.

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Кабмин уволил заместителей министров, которые теперь назначены на новые должности глав министерств.

В частности, уволены:

– Сибига Андрей Иванович с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Он возглавил МИД.

– Бидный Матвей Викторович с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины – он также стал министром.

– Гринчук Светлана Васильевна с должности заместителя министра энергетики Украины. Светлана Гринчук стала главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

- Калмыкова Наталья Фернандовна с должности замминистра обороны Украины. Ее назначили на должность министра по делам ветеранов.

Также уволена Даниленко Светлана Васильевна с должности заместителя министра образования и науки Украины.