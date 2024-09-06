Кабмин уволил заместителей министров, которые теперь назначены на новые должности глав министерств.
В частности, уволены:
– Сибига Андрей Иванович с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Он возглавил МИД.
– Бидный Матвей Викторович с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины – он также стал министром.
– Гринчук Светлана Васильевна с должности заместителя министра энергетики Украины. Светлана Гринчук стала главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
- Калмыкова Наталья Фернандовна с должности замминистра обороны Украины. Ее назначили на должность министра по делам ветеранов.
Также уволена Даниленко Светлана Васильевна с должности заместителя министра образования и науки Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.