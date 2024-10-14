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Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування» — МЗС

18:17, 14 жовтня 2024
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування» — МЗС
Фото: slovoidilo.ua
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У понеділок, 14 жовтня, під час хвилі «мінувань», понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель. Подібні листи отримали й структурні підрозділи МЗС України. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

Міністр Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

«Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок», - кажуть у МЗС.

Там зазначили, що у поодиноких випадках дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок.

«Приносимо вибачення громадянам України за незручності. Ваша безпека — це наш пріоритет.

Важливо уточнити, що ця масована хвиля жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ», - заявили у МЗС.

Також у відомстві додали, що робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі.

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МЗС

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