Более 60 дипучреждений Украины получили анонимные письма о «заминировании» — МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

Фото: slovoidilo.ua

В понедельник, 14 октября, во время волны «минирования», более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий. Подобные письма получили структурные подразделения МИД Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Министр Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

«Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности», - говорят в МИД.

Там отметили, что в редких случаях дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок.

«Приносим извинения гражданам Украины за неудобства. Ваша безопасность – это наш приоритет.

Важно уточнить, что эта массированная волна никак не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений», - заявили в МИД.

Также в ведомстве добавили, что работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме.

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