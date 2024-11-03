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Як стягнути аліменти, якщо другий з батьків проживає за кордоном

22:00, 3 листопада 2024
Для отримання аліментів з відповідача, що проживає за кордоном, потрібно мати рішення суду України та звернутися до суду іноземної країни з клопотанням про визнання та виконання.
Як стягнути аліменти, якщо другий з батьків проживає за кордоном
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, як отримати аліменти за кордоном.

Зазначається, що Україна є учасником багатьох міжнародних договорів, у тому числі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, вчиненої 23 листопада 2007 року у м. Гаазі, яка набрала чинності для України 1 листопада 2013 року, метою якої є забезпечення ефективного міжнародного стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання.

Для отримання аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання з відповідача, який проживає на території іноземної держави, необхідно мати рішення суду України про стягнення аліментів та звернутися до суду іноземної країни (компетентного органу запитуваної держави) з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України.

З метою звернення з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до компетентного органу запитуваної держави заінтересована особа звертається до суду України, який ухвалив рішення, для отримання документів, передбачених міжнародним договором України.

Якщо міжнародний договір України не визначає переліку документів, що додаються до клопотання, судом України надаються:

- засвідчена належним чином копія судового рішення;

- довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не випливає безпосередньо з тексту рішення;

- довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України;

- якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні - довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день та час судового розгляду, та копії документів справи, що підтверджують повідомлення відповідача належним чином про час та місце судового розгляду справи.

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