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Как взыскать алименты, если второй родитель проживает за границей

22:00, 3 ноября 2024
Для получения алиментов из ответчика, проживающего за границей, нужно иметь решение суда Украины и обратиться в суд иностранной страны с ходатайством о признании и исполнении.
Как взыскать алименты, если второй родитель проживает за границей
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, как получить алименты за границей.

Украина является участником многих международных договоров, в том числе Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания, совершенной 23 ноября 2007 года в г. Гааге, которая вступила в силу для Украины 1 ноября 2013 года, целью которой является обеспечение эффективного международного взыскания алиментов на детей и других видов семейного содержания

Для получения алиментов на детей и других видов семейного содержания ответчика, проживающего на территории иностранного государства, необходимо иметь решение суда Украины о взыскании алиментов и обратиться в суд иностранной страны (компетентного органа запрашиваемого государства) с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины.

С целью обращения с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины в компетентный орган запрашиваемого государства заинтересованное лицо обращается в суд Украины, принявший решение, для получения документов, предусмотренных международным договором Украины.

Если международный договор Украины не определяет перечень прилагаемых к ходатайству документов, судом Украины предоставляются:

- удостоверенная должным образом копия судебного решения;

- справка о том, что решение вступило в законную силу, если это не следует непосредственно из текста решения;

- справка о выполнении части решения или неисполнении решения на территории Украины;

- если ответчик не принимал участия в судебном заседании - справка о том, что ответчик был должным образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства, и копии документов дела, подтверждающих уведомление ответчика должным образом о времени и месте судебного разбирательства.

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