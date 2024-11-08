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Уряд схвалив проєкт бюджету на 2025 рік – оборона залишається головним пріоритетом

19:11, 8 листопада 2024
Бюджет-2025: 2,2 трлн грн на захист країни та додаткові 24 млрд грн на освіту.
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2025 рік – оборона залишається головним пріоритетом
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік, зберігаючи пріоритетні витрати на оборону та безпеку країни. На ці цілі планується виділити 2 трлн 225 млрд гривень, які будуть спрямовані на підтримку сил оборони, закупівлю нової зброї, дронів і техніки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У бюджеті також передбачені збільшені витрати на освіту, медицину та підтримку ветеранів:

  • На освіту додатково виділять 24 млрд грн, з яких 12 млрд підуть на доплати вчителям, а решта — на інвестиційні проєкти в освітній сфері.
  • На медицину планують виділити додаткові 6,3 млрд грн.
  • На підтримку ветеранів передбачено 5 млрд грн.

Фінансування Дорожнього фонду в 2025 році не передбачене, проте 12,6 млрд грн спрямують на ремонт важливих для оборони ділянок. Також заплановане повне фінансування програми єВідновлення.

Цей бюджет покликаний забезпечити Україну необхідними ресурсами для підтримки обороноздатності, соціальної сфери та економічної стабільності, що є ключовими для подолання поточних викликів.

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Кабінет Міністрів України оборона держбюджет

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