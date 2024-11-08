УЗ модернізувала ще три плацкартні вагони: що змінилося, фото

Вагони курсуватимуть в складі поїзда №43/44 сполученням Черкаси — Івано-Франківськ з 25 листопада.

Джерело фото: УЗ

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Укрзалізниця випустила після капітально-відновлювального ремонту ще три плацкартних вагони, зроблених на власних потужностях.

Зазначається, що ці вагони найближчим часом пройдуть особливе тестування: їх перевірять на міцність діти, адже вагони використовуватимуть для перевезення дитячих груп.

Після цього вони курсуватимуть в складі поїзда №43/44 сполученням Черкаси — Івано-Франківськ — вже з 25 листопада

Що саме змінилось у вагоні:

оновився інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;

оновилась система кондиціювання;

зʼявились вакуумні туалети;

додані маркування шрифтом Брайля;

оновилось освітлення та індивідуальне керування ним;

біля місць пасажирів розміщені стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення УЗ вже відновила 33 плацкартних пасажирських вагони.

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