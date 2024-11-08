УЗ модернізувала ще три плацкартні вагони: що змінилося, фото

Укрзалізниця випустила після капітально-відновлювального ремонту ще три плацкартних вагони, зроблених на власних потужностях.
Зазначається, що ці вагони найближчим часом пройдуть особливе тестування: їх перевірять на міцність діти, адже вагони використовуватимуть для перевезення дитячих груп.
Після цього вони курсуватимуть в складі поїзда №43/44 сполученням Черкаси — Івано-Франківськ — вже з 25 листопада
Що саме змінилось у вагоні:
Загалом від початку повномасштабного вторгнення УЗ вже відновила 33 плацкартних пасажирських вагони.
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