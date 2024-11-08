У Києві прозвітували про підготовку снігоприбиральної техніки до зими

У місті сформували близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, переходів та тротуарів.

Джерело фото: КМДА

У Києві підготували до зими 550 одиниць спеціальної снігоприбиральної техніки і заготували близько 30 тисяч тонн технічної солі, 5 тисяч тонн піскосоляної суміші та 40 тисяч тонн піску. Про це повідомили у КМДА.

Так, за словами мера столиці Віталія Кличка, у місті заздалегідь почали підготовку до зимового періоду.

Він зауважив, що наразі ще завершують роботи з поточних ремонтів дорожньої мережі, й багато техніки задіяно саме на них. Це – самоскиди, екскаватори, навантажувачі, техніка малої механізації, трактори.

Також у місті сформували близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів, тротуарів. У КМДА зауважують, що для них закупили необхідний інвентар.

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