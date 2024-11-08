В Киеве отчитались о подготовке снегоуборочной техники к зиме

В городе сформировали около 50 бригад для ручной уборки остановок, переходов и тротуаров.

Источник фото: КГГА

В Киеве подготовили к зиме 550 единиц специальной снегоуборочной техники и заготовили около 30 тысяч тонн технической соли, 5 тысяч тонн пескосоляной смеси и 40 тысяч тонн песка. Об этом сообщили в КГГА.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в городе заранее начали подготовку к зимнему периоду.

Он отметил, что пока еще завершают работы по текущим ремонтам дорожной сети, и много техники задействовано именно на них. Это самосвалы, экскаваторы, погрузчики, техника малой механизации, тракторы.

Также в городе сформировали около 50 бригад для ручной уборки остановок, подземных переходов, пешеходных переходов, тротуаров. В КГГА отмечают, что для них закупили необходимый инвентарь.

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