Мужчину оштрафовали за психическое насилие и обязали пройти программу для обидчиков, но он подал апелляцию – чем все закончилось

Мужчина пояснил свои оскорбительные слова в адрес бывшей жены тем, что она оставила его и детей, не интересуется их жизнью и отстранилась от выполнения родительских обязанностей.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе постановление городского суда, которым винничанин признан виновным в совершении психологического насилия в отношении бывшей супруги. Следовательно, он должен заплатить в пользу государства 170 гривен штрафа и пройти трехмесячную программу для обидчиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апелляционной жалобе мужчина просил решение суда первой инстанции отменить, а производство по делу закрыть. Содержание ходатайства сводится к тому, что бывшая жена покинула его и детей, в том числе малолетнего сына, не интересующегося их жизнью, отстранилась от исполнения родительских обязанностей.

«Все это привело к появлению у меня душевного волнения, постоянного стресса. Поэтому из-за мессенджеров, будучи в состоянии аффекта, я об этом все слишком эмоционально высказался», – сказал нарушитель на судебном заседании.

Как установил суд, в сообщениях обидчика содержатся крайне оскорбительные, грубые слова и угрозы сделать жизнь женщины невыносимой. Впрочем, апеллянт не привел убедительных доводов, которые бы подвергали сомнению вывод суда первой инстанции о наличии в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях (дело №127/30976/24).

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