Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловіка оштрафували за психічне насильство та зобов’язали пройти програму для кривдників, але він подав апеляцію — чим все закінчилося

21:37, 8 листопада 2024
Чоловік пояснив свої образливі слова на адресу колишньої дружини тим, що вона залишила його та дітей, не цікавиться їхнім життям та усунулася від виконання батьківських обов'язків.
Чоловіка оштрафували за психічне насильство та зобов’язали пройти програму для кривдників, але він подав апеляцію — чим все закінчилося
Фото: Вінницький апеляційний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд залишив у силі постанову міського суду, якою вінничанина визнано винним у скоєнні психологічного насильства стосовно колишньої дружини. Відтак він має сплатити на користь держави 170 гривень штрафу і пройти тримісячну програму для кривдників. Про це повідомляє пресслужба суду. 

В апеляційній скарзі чоловік просив рішення суду першої інстанції скасувати, а провадження по справі закрити. Зміст клопотання зводиться до того, що колишня дружина залишила його та дітей, в тому числі малолітнього сина, не цікавиться їхнім життям, відсторонилась від виконання батьківських обов’язків.

«Усе це призвело до появи у мене душевного хвилювання, постійного стресу. Тому через месенджери, будучи в стані афекту, я про це все занадто емоційно висловився», – сказав порушник на судовому засіданні.

Як установив суд, у повідомленнях кривдника містяться вкрай образливі, брутальні слова та погрози зробити життя жінки нестерпним. Утім, апелянт не навів переконливих доводів, які б ставили під сумнів висновок суду першої інстанції про наявність у його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні порушення (справа №127/30976/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд судова практика домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».

Кабмін вніс зміни щодо права цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї

Йдеться про зброю, яка була знайдена і задекларована.

Новий держсекретар, очільник Пентагону і Генпрокурор – FoxNews назвало імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа

Держсекретарем може стати сенатор Марко Рубіо, очільником Пентагону - «зелений берет», конгресмен Майк Уолц, а Генеральним прокурором – адвокат, сенатор Майк Лі, який працював із суддею Верховного суду Семюелем Аліто.

Зараз склалася ситуація, яку Дональд Трамп передбачив 4 місяці тому — Віктор Орбан

Віктор Орбан нагадав, що зустрічався з Зеленським і Трампом 4 місяці тому, і зазначив, що основна проблема – відсутність комунікації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси