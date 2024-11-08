Чоловіка оштрафували за психічне насильство та зобов’язали пройти програму для кривдників, але він подав апеляцію — чим все закінчилося

Чоловік пояснив свої образливі слова на адресу колишньої дружини тим, що вона залишила його та дітей, не цікавиться їхнім життям та усунулася від виконання батьківських обов'язків.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд залишив у силі постанову міського суду, якою вінничанина визнано винним у скоєнні психологічного насильства стосовно колишньої дружини. Відтак він має сплатити на користь держави 170 гривень штрафу і пройти тримісячну програму для кривдників. Про це повідомляє пресслужба суду.

В апеляційній скарзі чоловік просив рішення суду першої інстанції скасувати, а провадження по справі закрити. Зміст клопотання зводиться до того, що колишня дружина залишила його та дітей, в тому числі малолітнього сина, не цікавиться їхнім життям, відсторонилась від виконання батьківських обов’язків.

«Усе це призвело до появи у мене душевного хвилювання, постійного стресу. Тому через месенджери, будучи в стані афекту, я про це все занадто емоційно висловився», – сказав порушник на судовому засіданні.

Як установив суд, у повідомленнях кривдника містяться вкрай образливі, брутальні слова та погрози зробити життя жінки нестерпним. Утім, апелянт не навів переконливих доводів, які б ставили під сумнів висновок суду першої інстанції про наявність у його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні порушення (справа №127/30976/24).

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