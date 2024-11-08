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На Броварському проспекті в бік центру Києва частково обмежать рух транспорту

22:36, 8 листопада 2024
9 листопада частково обмежать рух Броварським проспектом.
На Броварському проспекті в бік центру Києва частково обмежать рух транспорту
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У суботу, 9 листопада, на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту. Як пишуть у КМДА, з 10:00 і до закінчення робіт, частково обмежать рух правою смугою проспекту в бік центру Києва, під шляхопроводом. Такі заходи пов’язані з капітальним ремонтом шляхопроводу.

Також з 8:00 до 16:00 діятимуть обмеження на ділянці проспекту в межах зупинки «Биківня-3». Це пов’язано з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття. 

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Київ КМДА дороги

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