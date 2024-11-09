Практика судів
  1. У світі

Лікар отримав 31 рік в’язниці за отруєння фальшивою вакциною від COVID через спадок

20:41, 9 листопада 2024
У Великій Британії лікаря засудили за замах на вбивство партнера матері через спадщину.
Лікар отримав 31 рік в’язниці за отруєння фальшивою вакциною від COVID через спадок
Джерело фото: AP News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії лікаря, який під виглядом вакцинації від COVID-19 намагався вбити 72-річного чоловіка, засудили до 31 року тюремного ув’язнення. 53-річний Томас Кван був визнаний винним у замаху на вбивство партнера співмешканця своєї матері. Про це повідомляє AP News.

За версією слідства, лікар ретельно спланував вбивство, оскільки вважав чоловіка перешкодою для отримання спадщини після смерті матері. Під час візиту до пенсіонера він підсунув йому підроблені документи від британської служби охорони здоров’я та видав себе за медпрацівника, використовуючи захисний одяг, маску та окуляри.

Кван ввів жертві отруту, що містила бактерії, які руйнують тканини, однак чоловік не загинув. Після кількох тижнів у реанімації йому довелося ампутувати частину руки. Під час обшуку в будинку лікаря знайшли отруйні речовини, зокрема миш’як, ртуть і рицин, а також інструкції з виготовлення хімічної зброї.

Медик пояснив свої дії бажанням збільшити спадщину після смерті батька і з'ясуванням того, що мати залишила своє майно співмешканцю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як застосовується закон Третьякової про позбавлення мобілізованих вчителів права на збереження середнього заробітку

Вчитель школи, який служить у ЗСУ, стверджував, що мобілізовані педагоги мають право на збереження середнього заробітку – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін установив, що у процесі цифровізації не діють обмеження на витрати для придбання ноутбуків і мобільних членам уряду

Уряд встановив, що під час витрат на придбання мобільних телефонів і ноутбуків, призначених для розвитку інформаційно-комунікаційних систем, не застосовуються обмеження на суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, обладнання, комп’ютерів, мобільних телефонів.

Визнання норми неконституційною не призводитиме до відновлення попереднього правового регулювання – Галина Третьякова внесла законопроект щодо спецпенсій

Пропонується увести в дію з 1 січня 2025 року правило, за яким визнання КСУ неконституційним певного закону чи норми не буде автоматично означати, що відновлюється попереднє правове регулювання.

Справи про встановлення факту самостійного виховання дитини батьком – 8 з 19 суддів Великої Палати Верховного Суду, які розглядали проблему, висловили окрему думку

8 з 19 суддів ВП ВС в окремій думці підкреслили, що суди, оцінюючи доводи і докази, які підтверджують факт самостійного виховання дитини батьком, мають досліджувати обставини у конкретних життєвих ситуаціях.

Визнання провини – це не щире каяття: Верховний Суд залишив в силі реальне позбавлення волі на 3 роки для ухилянта

На думку суддів Верховного Суду, висновок місцевого суду про те, що чоловік щиро розкаявся у вчиненому, безпідставний.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео