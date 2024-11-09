Лікар отримав 31 рік в’язниці за отруєння фальшивою вакциною від COVID через спадок

У Великій Британії лікаря засудили за замах на вбивство партнера матері через спадщину.

Джерело фото: AP News

У Великій Британії лікаря, який під виглядом вакцинації від COVID-19 намагався вбити 72-річного чоловіка, засудили до 31 року тюремного ув’язнення. 53-річний Томас Кван був визнаний винним у замаху на вбивство партнера співмешканця своєї матері. Про це повідомляє AP News.

За версією слідства, лікар ретельно спланував вбивство, оскільки вважав чоловіка перешкодою для отримання спадщини після смерті матері. Під час візиту до пенсіонера він підсунув йому підроблені документи від британської служби охорони здоров’я та видав себе за медпрацівника, використовуючи захисний одяг, маску та окуляри.

Кван ввів жертві отруту, що містила бактерії, які руйнують тканини, однак чоловік не загинув. Після кількох тижнів у реанімації йому довелося ампутувати частину руки. Під час обшуку в будинку лікаря знайшли отруйні речовини, зокрема миш’як, ртуть і рицин, а також інструкції з виготовлення хімічної зброї.

Медик пояснив свої дії бажанням збільшити спадщину після смерті батька і з'ясуванням того, що мати залишила своє майно співмешканцю.

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