10 поранених та викрадені паспорти – в Амстердамі люди в масках побили футбольних фанів з Ізраїлю

В Амстердамі група людей із палестинськими прапорами напала на ізраїльських уболівальників.

Джерело фото: Times of Israel

В Амстердамі в Нідерландах група людей атакувала ізраїльських футбольних уболівальників, що приїхали на матч між футбольними клубами Аякс і Маккабі Тель-Авіва. Нападники кричали «Вільна Палестина» і застосовували насильство. Внаслідок інциденту постраждало 10 осіб, повідомляє Times of Israel.

За словами свідків, напад стався на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської команди від місцевого клубу Аякс. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як нападники ховають обличчя за масками, несуть палестинські прапори та нападають на футбольних фанатів. Деякі зловмисники також вкрали паспорти у постраждалих.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху закликав направити два літаки до Амстердама для повернення ізраїльтян додому. Він також звернувся до прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та місцевих правоохоронців із закликом діяти рішуче проти нападників.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон засудив напад, зазначивши, що це є проявом радикального тероризму, з яким Ізраїль веде боротьбу. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомляє, що з десяти постраждалих було госпіталізовано, і ще двоє ізраїльтян досі не вийшли на зв'язок. Тяжкість їхніх поранень наразі не встановлена.

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