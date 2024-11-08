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10 раненых и похищенные паспорта – в Амстердаме люди в масках избили футбольных фанов из Израиля

15:54, 8 ноября 2024
В Амстердаме группа людей с палестинскими флагами напала на израильских болельщиков.
10 раненых и похищенные паспорта – в Амстердаме люди в масках избили футбольных фанов из Израиля
Источник фото: Times of Israel
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В Амстердаме в Нидерландах группа людей атаковала израильских футбольных болельщиков, приехавших на матч между футбольными клубами Аякс и Маккаби Тель-Авива. Нападавшие кричали «Свободная Палестина» и применяли насилие. В результате инцидента пострадали 10 человек, сообщает Times of Israel.

По словам свидетелей, нападение произошло на улицах Амстердама после поражения израильской команды от местного клуба Аякс. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как нападавшие прячут лица за масками, несут палестинские флаги и нападают на футбольных фанатов. Некоторые злоумышленники также украли паспорта у пострадавших.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвал направить два самолета в Амстердам для возвращения израильтян домой. Он также обратился к премьер-министру Нидерландов Дику Шуфу и местным правоохранителям с призывом действовать решительно против нападавших.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон осудил нападение, отметив, что это является проявлением радикального терроризма, с которым Израиль ведет борьбу. Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что из десяти пострадавших были госпитализированы, и еще двое израильтян до сих пор не вышли на связь. Тяжесть их ранений пока не установлена.

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