10 раненых и похищенные паспорта – в Амстердаме люди в масках избили футбольных фанов из Израиля

В Амстердаме группа людей с палестинскими флагами напала на израильских болельщиков.

Источник фото: Times of Israel

В Амстердаме в Нидерландах группа людей атаковала израильских футбольных болельщиков, приехавших на матч между футбольными клубами Аякс и Маккаби Тель-Авива. Нападавшие кричали «Свободная Палестина» и применяли насилие. В результате инцидента пострадали 10 человек, сообщает Times of Israel.

По словам свидетелей, нападение произошло на улицах Амстердама после поражения израильской команды от местного клуба Аякс. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как нападавшие прячут лица за масками, несут палестинские флаги и нападают на футбольных фанатов. Некоторые злоумышленники также украли паспорта у пострадавших.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвал направить два самолета в Амстердам для возвращения израильтян домой. Он также обратился к премьер-министру Нидерландов Дику Шуфу и местным правоохранителям с призывом действовать решительно против нападавших.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон осудил нападение, отметив, что это является проявлением радикального терроризма, с которым Израиль ведет борьбу. Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что из десяти пострадавших были госпитализированы, и еще двое израильтян до сих пор не вышли на связь. Тяжесть их ранений пока не установлена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.