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Врач получил 31 год тюрьмы за отравление фальшивой вакциной от COVID из-за наследства

20:41, 9 ноября 2024
В Великобритании врача осудили за покушение на убийство партнера матери из-за наследства.
Врач получил 31 год тюрьмы за отравление фальшивой вакциной от COVID из-за наследства
Источник фото: AP News
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В Великобритании врача, который под видом вакцинации от COVID-19 пытался убить 72-летнего мужчину, приговорили к 31 году тюремного заключения. 53-летний Томас Кван был признан виновным в покушении на убийство партнера сожителя своей матери. Об этом сообщает AP News.

По версии следствия, врач тщательно спланировал убийство, поскольку считал мужчину препятствием для получения наследства после смерти матери. Во время визита к пенсионеру он подсунул ему поддельные документы от британской службы здравоохранения и выдал себя за медработника, используя защитную одежду, маску и очки.

Кван ввел жертве яд, содержащий бактерии, которые разрушают ткани, однако мужчина не погиб. После нескольких недель в реанимации ему пришлось ампутировать часть руки. Во время обыска в доме врача нашли ядовитые вещества, в том числе мышьяк, ртуть и рицин, а также инструкции по изготовлению химического оружия.

Медик объяснил свои действия желанием увеличить наследство после смерти отца и выяснением того, что мать оставила свое имущество сожителю.

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