На Броварском проспекте в сторону центра Киева частично ограничат движение транспорта

9 ноября частично ограничат движение по Броварскому проспекту.

В субботу, 9 ноября, на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта. Как пишут в КГГА, с 10:00 и до окончания работ частично ограничат движение правой полосой проспекта в сторону центра Киева, под путепроводом. Такие мероприятия связаны с капитальным ремонтом путепровода.

Также с 8:00 до 16:00 будут действовать ограничения на участке проспекта в пределах остановки «Быковня-3». Это связано с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия.

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