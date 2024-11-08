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На Черкащині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі

22:54, 8 листопада 2024
За 600 доларів «ділок» пообіцяв вплинути на керівництво та забезпечити видачу необхідних документів.
На Черкащині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт відносно посадовця однієї із міських рад Уманського району, який вимагав неправомірну вигоду у підприємця.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підприємець звернувся до спеціаліста однієї з міських рад району з питання отримання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Маючи намір збагатитись, чиновник запевнив, що питання можна «вирішити» лише у разі надання неправомірної вигоди. Оцінивши свої послуги в 600 доларів США, «ділок» пообіцяв вплинути на керівництво та забезпечити видачу необхідних документів.

«Правоохоронцями задокументовано одержання зловмисником спочатку 200 доларів США, а після передачі решти суми – ще 400 доларів США – його затримано», - заявили у прокуратурі.

Тепер посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Задля забезпечення можливості такої конфіскації на автомобіль обвинуваченого накладено арешт.

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прокуратура

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