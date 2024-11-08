На Черкащині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі

За 600 доларів «ділок» пообіцяв вплинути на керівництво та забезпечити видачу необхідних документів.

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт відносно посадовця однієї із міських рад Уманського району, який вимагав неправомірну вигоду у підприємця.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підприємець звернувся до спеціаліста однієї з міських рад району з питання отримання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі. Маючи намір збагатитись, чиновник запевнив, що питання можна «вирішити» лише у разі надання неправомірної вигоди. Оцінивши свої послуги в 600 доларів США, «ділок» пообіцяв вплинути на керівництво та забезпечити видачу необхідних документів.

«Правоохоронцями задокументовано одержання зловмисником спочатку 200 доларів США, а після передачі решти суми – ще 400 доларів США – його затримано», - заявили у прокуратурі.

Тепер посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Задля забезпечення можливості такої конфіскації на автомобіль обвинуваченого накладено арешт.

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