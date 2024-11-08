В Черкасской области будут судить чиновника, который требовал взятку за разрешение на размещение объекта торговли

За 600 долларов «делок» пообещал повлиять на руководство и обеспечить выдачу необходимых документов.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении чиновника одного из городских советов Уманского района, который требовал неправомерную выгоду у предпринимателя.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, предприниматель обратился к специалисту одного из городских советов по вопросу получения разрешения на размещение объектов торговли. 600 долларов США, «делок» пообещал повлиять на руководство и обеспечить выдачу нужных документов.

«Правоохранителями задокументировано получение злоумышленником сначала 200 долларов США, а после передачи остальной суммы – еще 400 долларов США – он задержан», - заявили в прокуратуре.

Теперь должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Для обеспечения возможности такой конфискации на автомобиль обвиняемого наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.